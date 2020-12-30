Buz tutan Ergan Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Buz tutan Ergan Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu

30.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:45

- Buz tutan Ergan Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu Havaların soğumasıyla birlikte buz manzarasının arttığı Ergan Dağı, kartpostallık görüntü oluşturdu.

- Buz tutan Ergan Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu

ERZİNCAN - Havaların soğumasıyla birlikte buz manzarasının arttığı Ergan Dağı, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde suni kar üretimi için kullanılan kar göledinin yüzeyi soğuk havayla birlikte buz tuttu. Yaklaşık 5 santimetre buzla kaplanan gölet doyumsuz bir manzara oluşturdu. Ergan Dağına gelen vatandaşlar buz manzarası eşliğinde kışın tadını çıkardı.

Buz tutan göledin doyumsuz bir manzara oluşturduğunu kaydeden vatandaşlardan Ali Yılmaz, "Ankara'dan misafir olarak Erzincan'a geldim. Kuzenimle Ergan Dağına çıktık. Ergan Dağı çok güzel bir manzaraya bürünmüş. Donan göl ve çevresi muhteşem. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ederim" dedi.

Erzincan'ın güneyindeki Munzur dağlarının eteğinde 2 bin 970 rakımda bulunan ve yüzeyi soğuk havanın etkisiyle tamamen buz tutan Ergan Gölü'nde, güzel kış manzaraları oluştu.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin yanında bulunan göl, bölgeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Göl, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi.

Buz tutan Ergan Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu
Buz tutan Ergan Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu
Buz tutan Ergan Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu
Buz tutan Ergan Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Erol Bulut Cüneyt Çakır Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Erkek Sakarya Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Buz tutan Ergan Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 09:50:46. #1.14#
title