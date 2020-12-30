Buz tutan Ergan Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu

- Buz tutan Ergan Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu

ERZİNCAN - Havaların soğumasıyla birlikte buz manzarasının arttığı Ergan Dağı, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde suni kar üretimi için kullanılan kar göledinin yüzeyi soğuk havayla birlikte buz tuttu. Yaklaşık 5 santimetre buzla kaplanan gölet doyumsuz bir manzara oluşturdu. Ergan Dağına gelen vatandaşlar buz manzarası eşliğinde kışın tadını çıkardı.

Buz tutan göledin doyumsuz bir manzara oluşturduğunu kaydeden vatandaşlardan Ali Yılmaz, "Ankara'dan misafir olarak Erzincan'a geldim. Kuzenimle Ergan Dağına çıktık. Ergan Dağı çok güzel bir manzaraya bürünmüş. Donan göl ve çevresi muhteşem. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ederim" dedi.

Erzincan'ın güneyindeki Munzur dağlarının eteğinde 2 bin 970 rakımda bulunan ve yüzeyi soğuk havanın etkisiyle tamamen buz tutan Ergan Gölü'nde, güzel kış manzaraları oluştu.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin yanında bulunan göl, bölgeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Göl, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı