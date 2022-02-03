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Buz tutan dereler görsel güzellikler oluşturuyor

İhlas Haber Ajansı, Dursun Murat Aydın - Güncel
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Buz tutan dereler görsel güzellikler oluşturuyor Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan dondurucu soğuklar Oltu'da derelerin donmasına neden oldu.

ERZURUM (İHA) - Buz tutan dereler görsel güzellikler oluşturuyor

ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan dondurucu soğuklar Oltu'da derelerin donmasına neden oldu.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Çatalsöğüt köyü deresi buz tutmasının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Oltulu Öner Elibol, "Oltu Çatalsöğüt deresinin önünden tesadüfen geçerken derenin buz tuttuğunu gördük. Tam bir kartpostallık manzara gördük. Biz de bu manzarayı fotoğraflamak istedik" dedi.

Buz tutan dereler görsel güzellikler oluşturuyor

Buz tutan dereler görsel güzellikler oluşturuyor

Buz tutan dereler görsel güzellikler oluşturuyor

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Güncel

Doğu Anadolu, Erzurum, Güncel, Haber

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