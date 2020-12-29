Buz tutan derede kızak keyfi
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Buz tutan derede kızak keyfi

29.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:47

Muş'ta etkisini sürdüren dondurucu soğuklar sebebiyle yüzeyi buz tutan dere çocukların kayak ve oyun sahası oldu.

Muş'ta etkisini sürdüren dondurucu soğuklar sebebiyle yüzeyi buz tutan dere çocukların kayak ve oyun sahası oldu.

Kent merkezine bağlı Sungu beldesini ikiye bölen Sungu Deresi'nin yüzeyi tamamen buz tuttu. Bu durumu fırsat bilen çocuklar, dere yatağında kayarak doyasıya eğlendi.

Yaşanın yeni tip koronavirüs (Kovid 19) nedeniyle okula gidemeyen çocuklar, ilkel yöntemlerle tahtadan yaptıkları kayaklarla derenin üzerinde birlikte kayarak oynamanın keyfini çıkaran çocuklar, buzun kalınlığı yaklaşık 20 santim metreye ulaşması sebebiyle kırılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Dereyi kontrol ettikten sonra derenin üzerine çıkıp ham kaydıklarını hemde çeşitli oyunlar sergilediklerini belirten Caner Eren, "Her kış olduğu gibi bu kış da yüzeyi buz tutan Sungu Deresi bizim oyun alanımız oldu. Bu yıl yaşanan pandemi nedeniyle uzun süreden beri okula gidemiyoruz. Etkili olan dondurucu soğuklardan dolayı Belde içerisinde geçen dere tamamen buzla kaplandı. Bizde zamanımız değerlendirme için burada kızakla kayar. Beldenin tüm çocukları derenin üzerine gelip çeşitli oyunlar sergiliyor" diye konuştu.

Hüseyin Yalçın ise belde içerisinde geçen derenin soğuklar nedeniyle buz tutuğunu belirterek, pandemi sonucu okula gidemeyen çocukları için eğlence merkezi haline geldiğini söyledi.

Buz tutan derede kızak keyfi
Buz tutan derede kızak keyfi
Buz tutan derede kızak keyfi
Buz tutan derede kızak keyfi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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