Buz Tutan Çıldır Gölünde Sörf Keyfi
AFRİN HAREKATI'NDA 32. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Buz Tutan Çıldır Gölünde Sörf Keyfi

Karın, buzun ve beyazın güneşle kucaklaştığı ve yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölünde sörf yapan Atalay Uzunkaya ilginç bir deneyim yaşadı.

Buz Tutan Çıldır Gölünde Sörf Keyfi

Karın, buzun ve beyazın güneşle kucaklaştığı ve yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölünde sörf yapan Atalay Uzunkaya ilginç bir deneyim yaşadı.

Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklar, atlar, yöre halkının sıcakkanlı yaklaşımı turistleri bölgeye çekmeye yetiyor. Göl üzerinde halay çeken turistler doyasıya eğlenirken göl kıyısında balıkçılık yapan Atalay Uzunkaya, göl üzerinde sörf yaparak çok ilginç bir deneyim yaşadı.

Yüzeyi tamamen buzla kaplı Gölde sörf yapan Uzunkaya, izleyenleri büyüledi. - ARDAHAN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et