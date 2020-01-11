: Buz tutan Çıldır Gölü'nde kar motorlarıyla gezinti imkanı - KARS

11.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:08

Kars-Ardahan sınırlarında yer alan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde ziyaretçilere kar motorlarıyla gezme imkanı sunuluyor.

Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan ve atlı kızaklarla üzerinde gezinti yapılabilen Çıldır Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası 40 santimetreye ulaştı.

Yöre halkı, satın aldıkları kar motorlarını Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisine konumlandırarak bölgeyi ziyaret edenlere kiralıyor.

Kar motorlarını kiralayan yerli ve yabancı turistler, yüzeyi buzla kaplı göl üzerinde gezinti yaparak keyifli zaman geçiriyor.

Kar motorları kiralayıcısı Recep Santır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nde ilk kez kar motorlarının yer aldığını ifade ederek, "Çıldır Gölü üzerinde gelen misafirlerimize motor turu keyfi yaşatıyoruz. Türkiye'de ilk kez buz üzerinde kar motorlarıyla çıkıyoruz. Buzun kalınlığı 35-40 santimetre ve çok güvenli. Bütün misafirlerimize tavsiye ederiz." dedi.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin kar motorlarına ilgi gösterdiğini anlatan Santır, "İlk olmasına rağmen çok talep var. Türkiye'deki tüm vatandaşlarımıza tavsiye ederiz. Kar ve buz üzerinde yürümek farklı buz üzerinde herkesin cesareti olmayabiliyor ama gelenlere kar motorlarıyla eşsiz bir keyif yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu