Buz tutan çay üzerinde konser ve korona tedbirli halay
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Buz tutan çay üzerinde konser ve korona tedbirli halay

25.01.2021 08:08 | Son Güncelleme: 25.01.2021 08:17
Buz tutan çay üzerinde konser ve korona tedbirli halay

VAN'ın Erciş ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebibağı Mahallesi'nde buzla kaplı Zilan Çayı üzerinde, 20 kişilik müzisyen grup, Covid-19 aşısına dikkat çekmek ve destek vermek amacıyla konser verdi.

VAN'ın Erciş ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebibağı Mahallesi'nde buzla kaplı Zilan Çayı üzerinde, 20 kişilik müzisyen grup, Covid-19 aşısına dikkat çekmek ve destek vermek amacıyla konser verdi. Alana gelenler, koronavirüse karşı önlem olarak boyları 2 metreyi bulan çubuklardan tutup, halay çekti.

Türkiye genelinde aşılama çalışmaları sürerken, Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde bulunan buzla kaplı Zilan Çayı üzerinde 20 kişiden oluşan müzisyen grup, Covid-19 aşısına dikkat çekmek amacıyla konser verdi. Alana gelenler, boyları 2 metreyi bulan çubuklardan tutarak çektikleri halaylarla aşı çalışmalarına destek verdi. Müzisyenlerden Yasin Arlı, aşı çalışmalarına dikkat çekmek ve destek vermek amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek,"20 kişiden oluşan müzisyen arkadaşımla 'Aşı çalışmalarına nasıl destek oluruz?' diye toplantılar yaptık. Havaların eksi 20 dereceye düşmesiyle Zilan Çayı dondu. Yaşadığımız mahallede olması bizim için güzel fırsat oldu. Önce bu alana 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu çektik. Enstrümanlarımızı ve ses sistemimizi buz tutmuş Zilan Çayı'na taşıdık. Buz üzerinde bir araya gelerek konser verdik. Yaptırdığımız 2 metre uzunluğunda ahşap çubuklarla da sosyal mesafeyi oluşturduk. Bu çubukları elden ele tutarak, halaylar çektik. Umarız bu hastalık, bu virüs bir an önce biter ve eski günlerimize tekrar döneriz" dedi.


Buz tutan çay üzerinde konser ve korona tedbirli halay
Buz tutan çay üzerinde konser ve korona tedbirli halay
Buz tutan çay üzerinde konser ve korona tedbirli halay
Buz tutan çay üzerinde konser ve korona tedbirli halay
Buz tutan çay üzerinde konser ve korona tedbirli halay
Buz tutan çay üzerinde konser ve korona tedbirli halay
Buz tutan çay üzerinde konser ve korona tedbirli halay
Buz tutan çay üzerinde konser ve korona tedbirli halay

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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