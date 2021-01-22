Buz tutan çatıda temizlik yaparken düştü, mahsur kaldığı yerden itfaiye kurtardı
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Buz tutan çatıda temizlik yaparken düştü, mahsur kaldığı yerden itfaiye kurtardı

22.01.2021 17:42 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:47
Buz tutan çatıda temizlik yaparken düştü, mahsur kaldığı yerden itfaiye kurtardı

BATMAN'da Belde Mahallesi'nde bulunan 8 katlı Hayat Sitesi'nin çatısına temizlik için çıkan ve kayarak çatı kenarında mahsur kalan bina görevlisi Şemsettin Ünlü, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

BATMAN'da Belde Mahallesi'nde bulunan 8 katlı Hayat Sitesi'nin çatısına temizlik için çıkan ve kayarak çatı kenarında mahsur kalan bina görevlisi Şemsettin Ünlü, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. 

Batman merkeze bağlı Belde Mahallesi'nde bulunan 8 katlı Hayat Sitesi'nin bina görevlisi Şemsettin Ünlü, temizlik yapmak için buz tutan çatıya çıktı. Dengesini kaybedip kaymaya başlayan Ünlü, çatının kenarında durdu. Ailesi, cep telefonu da yanında bulunmayan ve uzun süre haber alamadıkları Ünlü'yü merak edip çatıya çıktı. Ünlü'yü o halde gören yakınları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ünlü'yü kurtarmak için çalışma başlattı. Ünlü, yanına halatla indirilen itfaiye erinin yardımıyla güvenli yere çıkarıldı. Şemsettin Ünlü, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. 

 


Buz tutan çatıda temizlik yaparken düştü, mahsur kaldığı yerden itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşat YİĞİZ

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