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Buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Haberler | Yerel

- Buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı Hakkari'de kar yağışının ardından etkili olan soğuk havayla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı.

HAKKARİ (İHA) - - Buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı

HAKKARİ - Hakkari'de kar yağışının ardından etkili olan soğuk havayla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı.

Kent merkezindeki binaların çatılarında oluşan sarkıtlar dikkatlerden kaçmıyor. Karla mücadelenin sürdüğü kentte belediye ekipleri bina sahiplerini uyararak, kar ve buz kütlelerini temizlenmesini istedi. Kentte iki gündür yürütülen karla mücadele çalışması aralıksız devam ederken, kar yığınları ise şehir dışına çıkartılıyor.

Buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı

Buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı

Buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Son Dakika Haberleri

Hakkari, kar, Yerel, Haber

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