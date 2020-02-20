Buz sarkıtları temizlendi
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Buz sarkıtları temizlendi

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde dondurucu soğuklar çatılarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu.

20.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:07
Buz sarkıtları temizlendi

'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde dondurucu soğuklar çatılarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu.


Kent merkezindeki caddeler üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin çatılarında sarkıtların, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlara tehlike oluşturmaması için belediye itfaiye ekipleri harekete geçti.


Sokakta önce güvenlik önlemi alan ekipler, ardından sepetli vinç yardımıyla çatıya uzanarak buzları kırdı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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