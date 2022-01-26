Buz pistine dönen sokakta vatandaşlar güçlükle yürüdü, 2 kişi düşüp yaralandı - Haberler
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Buz pistine dönen sokakta vatandaşlar güçlükle yürüdü, 2 kişi düşüp yaralandı

Buz pistine dönen sokakta vatandaşlar güçlükle yürüdü, 2 kişi düşüp yaralandı

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından birçok ara sokakta buzlanma ve don yaşandı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından birçok ara sokakta buzlanma ve don yaşandı. Farklı sebeplerden dışarı çıkmak durumunda kalan vatandaşlar buzlanan sokaklarda yürümekte güçlük çekti ve bazıları düşüp yaralandı.

İstanbul'u esir alan 4 günlük kar yağışının ardından, gece buzlanma ve don yaşandı. Kağıthane'de özellikle yokuşlu cadde ve sokaklarda yerlerin buz tutması, işine gitmek için ya da farklı sebeplerden dışarı çıkmak durumunda kalan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

"Kayıp düştüm elimi kafamı falan vurdum"

Buzlu yolda yürümeye çalışan bir vatandaş, "Vallahi diyecek bir şey yok görüyorsunuz. Yerler buz ve insanlar kaya kaya iniyor. Dün kapılarımızın önünü falan kendimiz temizledik. Yani diyecek bir şey yok Allah yardımcımız olsun. Arkadaşım da koşa koşa çıkmaya çalışırken düştü" ifadelerini kullandı. Öte yandan buzlanmadan nasibini alan bir başka vatandaş ise, "Caddeler falan her yer buz tutmuş. Ben de sabah kayıp yere düştüm. Aşağıda bir yokuş var ben de orayı çıkarken kayıp düştüm elimi kafamı falan vurdum" şeklinde konuştu.

Buzlanan yolda düşüp başından yaralandı

Buz tutmuş yolda yürümeye çalışan bazı vatandaşlar diğerleri kadar şanslı değildi. Evinin önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir adam buzdan dolayı kayıp düşerek başından yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu ve ambulansa haber verildi. - İSTANBUL

Buz pistine dönen sokakta vatandaşlar güçlükle yürüdü, 2 kişi düşüp yaralandı

Buz pistine dönen sokakta vatandaşlar güçlükle yürüdü, 2 kişi düşüp yaralandı

Buz pistine dönen sokakta vatandaşlar güçlükle yürüdü, 2 kişi düşüp yaralandı

Buz pistine dönen sokakta vatandaşlar güçlükle yürüdü, 2 kişi düşüp yaralandı

Buz pistine dönen sokakta vatandaşlar güçlükle yürüdü, 2 kişi düşüp yaralandı

Buz pistine dönen sokakta vatandaşlar güçlükle yürüdü, 2 kişi düşüp yaralandı

Buz pistine dönen sokakta vatandaşlar güçlükle yürüdü, 2 kişi düşüp yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kağıthane, İstanbul, kar, Yerel, Haber

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