Buz pateninde yeni sezon ISU'nun programıyla netleşecek Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 2020-2021 sezonu faaliyetlerinin Uluslararası Paten Federasyonunun (ISU), belirleyeceği program doğrultusunda açıklanacağını duyurdu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 2020-2021 sezonu faaliyetlerinin Uluslararası Paten Federasyonunun (ISU), belirleyeceği program doğrultusunda açıklanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin hayatın her alanını etkisi altına aldığı gibi spor faaliyetlerini de etkilediği ifade edildi.

2020-2021 sezonu faaliyet programının, ISU'nun yayınlayacağı ve uygulayacağı programa bağlı olarak netlik kazandıktan sonra ilan edileceği belirtildi.

Kaynak: AA