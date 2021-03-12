Buz pateninde Ümitler Türkiye Şampiyonası İzmir'de
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Buz pateninde Ümitler Türkiye Şampiyonası İzmir'de

12.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:14
Buz pateninde Ümitler Türkiye Şampiyonası İzmir'de

ARTİSTİK Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, 12-14 Mart tarihlerinde İzmir'de yapılacak.

ARTİSTİK Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, 12-14 Mart tarihlerinde İzmir'de yapılacak. Bornova'daki İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen orgnizasyonda Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'daki 36 kulüpten 151 sporcu buz pistine çıkacak. Organizasyonda yarın saat 09.00 ile 20.00 arasında Ümitler D ve Ümitler C Kategorisi yarışmaları yapılacak. 14 Mart Pazar günü ise saat 12.00 ile 17.30 arasında Ümitler B ve Ümitler A kategorilerinde sporcular hünerleri gösterip şampiyon olmak için mücadele edecek.

Buz pateninde Ümitler Türkiye Şampiyonası İzmir'de
Buz pateninde Ümitler Türkiye Şampiyonası İzmir'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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