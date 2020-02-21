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Buz pateninde "Traveling Coach" semineri, Ankara'da başladı

Uluslararası Paten Birliğinin (ISU) projesi "Traveling Coach" semineri Ankara'da başladı.

21.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:04
Buz pateninde

Uluslararası Paten Birliğinin (ISU) projesi "Traveling Coach" semineri 'da başladı.

Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ISU tarafından görevlendirilen senkronize buz pateni branşı antrenörü Eva Sunnari, seminerde 12 senkronize buz pateni antrenörüne uygulamalı eğitim verecek.

Belpa ve Ümitköy Kompleksi'nde düzenlenecek seminer, 23 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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