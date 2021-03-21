Buz pateninde "Short Track Federasyon Kupası-3" yarışları sona erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen "Short Track Federasyon Kupası-3" müsabakaları sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen "Short Track Federasyon Kupası-3" müsabakaları sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ümitköy Buz Pisti'nde yapılan organizasyona, 26 kulüpten 99 sporcu katıldı.

Kadın ve erkek sporcuların 10 kategoride mücadele verdiği yarışların son gününde dereceye giren sporcular şunlar:

Kadınlar Junior A

1- Elif Evgi

2- Buse Durna

3- Asrın Su Demir

Erkekler Junior A

1- Muhammed Emir Han

2- Metehan Atan

3- Murat Tahtacı

Kadınlar Junior B

1- Melike Selen

2- Aleyna Karabacak

3- Dilruba Şimşek

Erkekler Junior B

1- Tuncay Tahtacı

2- Salih Can Kezer

3- Muhammed Melik Cebenay

Kadınlar Junior C

1- Aybüke Han

2- Damla Akan

3- Berrin Sudenaz Aydın

Erkekler Junior C

1- Muhammed Bozdağ

2- Muhammet Mert Yıldız

3- Alican Kezer

Kadınlar Junior D

1- Derya Karadağ

2- Zeynep Ecrin Polat

3- Nisa Nur Fidan

Erkekler Junior D

1- Mehmet Talha Yıldız

2- Efe Coşar

3- Muhammed Arda Atlı

Senior Kadınlar

1- Hira Nur Güler

2- Sema Çirti

3- Fatmanur Parlak

Senior Erkekler

1- Tunay Şimşek

2- Davut Tahtacı

3- Ömer Faruk Saylar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er