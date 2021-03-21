Buz pateninde "Short Track Federasyon Kupası-3" yarışları sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Buz pateninde "Short Track Federasyon Kupası-3" yarışları sona erdi

21.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:13
Buz pateninde

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen "Short Track Federasyon Kupası-3" müsabakaları sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen "Short Track Federasyon Kupası-3" müsabakaları sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ümitköy Buz Pisti'nde yapılan organizasyona, 26 kulüpten 99 sporcu katıldı.

Kadın ve erkek sporcuların 10 kategoride mücadele verdiği yarışların son gününde dereceye giren sporcular şunlar:

Kadınlar Junior A

1- Elif Evgi

2- Buse Durna

3- Asrın Su Demir

Erkekler Junior A

1- Muhammed Emir Han

2- Metehan Atan

3- Murat Tahtacı

Kadınlar Junior B

1- Melike Selen

2- Aleyna Karabacak

3- Dilruba Şimşek

Erkekler Junior B

1- Tuncay Tahtacı

2- Salih Can Kezer

3- Muhammed Melik Cebenay

Kadınlar Junior C

1- Aybüke Han

2- Damla Akan

3- Berrin Sudenaz Aydın

Erkekler Junior C

1- Muhammed Bozdağ

2- Muhammet Mert Yıldız

3- Alican Kezer

Kadınlar Junior D

1- Derya Karadağ

2- Zeynep Ecrin Polat

3- Nisa Nur Fidan

Erkekler Junior D

1- Mehmet Talha Yıldız

2- Efe Coşar

3- Muhammed Arda Atlı

Senior Kadınlar

1- Hira Nur Güler

2- Sema Çirti

3- Fatmanur Parlak

Senior Erkekler

1- Tunay Şimşek

2- Davut Tahtacı

3- Ömer Faruk Saylar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Pervin Buldan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Jason Statham Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Erol Bulut Özcan Bizati Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Buz pateninde "Short Track Federasyon Kupası-3" yarışları sona erdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 17:15:08. #1.14#
title