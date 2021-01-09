Buz pateninde Short Track Federasyon Kupası, Erzurum'da düzenlenecek
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Buz pateninde Short Track Federasyon Kupası, Erzurum'da düzenlenecek

09.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:12
Buz pateninde Short Track Federasyon Kupası, Erzurum'da düzenlenecek

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Short Track Federasyon Kupası'nın Erzurum'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Short Track Federasyon Kupası'nın Erzurum'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kısa kulvar sürat pateni lisansı ile yeni sezon vizesine sahip sporcuların katılabileceği yarışlar, 5-7 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

Senior, mix, junior A, B, C ve D kategorilerinde gerçekleştirilecek organizasyona başvurular, 25 Ocak Pazartesi günü saat 23.59'a kadar "buzpateni.org.tr" web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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