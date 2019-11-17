Buz pateninde kısa kulvar yarışlarının ilk etabı Erzurum'da yapıldı

17.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:24

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Kısa Kulvar Federasyon Kupası-2 yarışlarının ilk etabı Erzurum'da tamamlandı.

Palandöken 2000'lik Buz Pateni Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 23 kulüpten 74 sporcu katıldı.

Ankara, Erzurum, Samsun ve Kocaeli'den gelen sporcular, E, F ve G kategorilerinde dereceye girebilmek için ter döktü.

Yarışlar sonunda başarılı olan sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Short Track Branş Sorumlusu Naci Korucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de short trackla (kısa kulvar sürat pateni) ilgili Federasyon Kupası'nda 6 faaliyetin 2'sinin Erzurum'da yapıldığını belirterek, "Bundan sonra Kocaeli'de üst üste iki yarışımız olacak. Daha sonra Ankara'da Türkiye birincilerinin yer alacağı büyük finalle organizasyon sonuçlanacak." dedi.

Korucu, yarışların küçük yaş grupları arasında gerçekleştiğini ifade ederek, "Genel itibarıyla iyi bir organizasyon oldu. Zor bir spor dalı olduğu için birtakım sakatlıklar yaşandı, böyle şeyler olabiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA