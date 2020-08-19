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Buz pateninde 2019-2020 sezonu tescil edildi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 2019-2020 sezonunun tescil edildiğini duyurdu.

Buz pateninde 2019-2020 sezonu tescil edildi
19.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:13

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 2019-2020 sezonunun tescil edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "Kulüpler Şampiyonluğu Yönergelerine" istinaden artistik buz pateni, short track ve senkronize buz pateni branşlarında şampiyon kulüpler tescil edildi.

Branşlarda tesciller şu şekilde yapıldı:

Artistik buz pateni

1. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (418,5 puan)

2. Olimpik 2023 Spor Kulübü (288)

3. Altın Patenciler Spor Kulübü (237)

Senkronize buz pateni

1. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (76 puan)

2. Çayyolu Gordion Spor Kulübü (70 puan)

3. Altın Patenciler Spor Kulübü (66 puan)

Short track (kadınlar)

1. Erzurum Gençlik Spor Kulübü (288 puan)

2. Pal-Kar Spor Kulübü (285 puan)

3. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü (220 puan)

Short track (erkekler)

1. Pal-Kar Spor Kulübü (441)

2. Erzurum Gençlik Spor Kulübü (431)

3. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü (145)

Artistik buz pateni kategori birincileri

Senior Erkekler - Burak Demirboğa

Senior Kadınlar - Sinem Pekder

Junior Erkekler - Başar Oktar

Junior Kadınlar - Güzide Irmak Bayır

Advanced Novice Erkekler - Efe Cetiz

Advanced Novice Kadınlar - Anna Deniz Özdemir

Intermediate Novice Erkekler - Efe Ergin Dinçer

Intermediate Novice Kadınlar - Defne Günce Kılıç

Basic Novice Erkekler - Mehmet Cenkay Karlıklı

Basic Novice Kadınlar - Selin Akbulut

A Erkekler - Furkan Emre İncel

A Kadınlar - Derya Taygan

B Erkekler - Batu Tasasız

B Kadınlar - Darya Dalgıç

C1 Erkekler - Mehmet Uraz Ertaş

C1 Kadınlar - Duru Çimen

C2 Erkekler - Radion Bodrykh

C2 Kadınlar - Masal Oran

D1 Erkekler - Batı Güdül

D1 Kadınlar - Bella Aydın

D2 Erkekler - Tiber Sırer

D2 Kadınlar - Doğa Güner

Short track kategori birincileri

Senior Erkekler - Davut Tahtacı

Senior Kadınlar - Fatmanur Parlak

Junior A Erkekler - Emirhan Özden

Junior A Kadınlar - Sema Çirti

Junior B Erkekler - Ömer Faruk Han

Junior B Kadınlar - Melike Selen

Junior C Erkekler - Muhammed Melik Cebenay

Junior C Kadınlar - Aybuke Han

Junior D Erkekler - Muhammed Bozdağ

Junior D Kadınlar - Zehra Menzek

Junior E Erkekler - Yusuf Miraç Uludağ

Junior E Kadınlar - Derya Karadağ

Junior F Erkekler - İlyas Karadağ

Junior F Kadınlar - Efsa Polat

Junior G Erkekler - Mustafa Efe Taşyürek

Junior G Kadınlar - Miray Aybüke Atalay

Kaynak: AA

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