Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-4 müsabakaları başladı
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Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-4 müsabakaları başladı

Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında bulunan Short Track (Kısa Kulvar) Federasyon Kupası-4 müsabakaları, Kocaeli'de gerçekleştiriliyor.

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Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında bulunan Short Track (Kısa Kulvar) Federasyon Kupası-4 müsabakaları, Kocaeli'de gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyona, çeşitli illerden 50'si kadın, 95 sporcu katılıyor.

Sezonun son puan mücadelesinin verildiği yarışmada sporcular, bugün ve yarın Türkiye Şampiyonası'na katılabilme kotası alabilmek için mücadele edecek.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen müsabakalarda, tesise girişler Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü ve ateş ölçümüyle sağlandı.

Önlemler kapsamında alana alınmayan sporcu velileri, çocuklarının mücadelesini federasyonun internetten sağladığı canlı yayınla izledi.

Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-4 müsabakaları başladı
Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-4 müsabakaları başladı
Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-4 müsabakaları başladı
Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-4 müsabakaları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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