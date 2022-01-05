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Buz pateni pisti yoğun ilgi görüyor

Buz pateni pisti yoğun ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mamak Belediyesi, uluslararası federasyonlarca kabul görülen standartlara sahip, 420 metrekarelik alana inşasını yaptığı buz pateni pisti, yoğun ilgi görüyor.

Mamak Belediyesi, uluslararası federasyonlarca kabul görülen standartlara sahip, 420 metrekarelik alana inşasını yaptığı buz pateni pisti, yoğun ilgi görüyor. 7'den 70'e herkesin ilgi odağı haline gelen buz pateni pisti Mamaklıların yeni eğlence adresi oldu. Tamamen doğal buz olan pistte gönüllerince eğlenen Mamaklılar hem renkli görüntülere sahne oluyor hem de farklı bir spor dalıyla uğraşmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

İlçeye yeni bir soluk getirdi

Buz pateni pistinin ilçeye yeni bir soluk getirdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gençlerimizin hem yoğun ilgisi görmek hem de sporun keyfini doyasıya çıkarmalarını görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Tamamen ücretsiz olarak hizmet verdiğimiz pistimizde tüm Mamaklı hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi. - ANKARA

Buz pateni pisti yoğun ilgi görüyor

Buz pateni pisti yoğun ilgi görüyor

Buz pateni pisti yoğun ilgi görüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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