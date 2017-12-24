Buz Pateni Heyecanı

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, 22-24 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.



Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 5 kategoride 10 kulüp ve 2 ferdi bölge sporcusu olmak üzere 75 sporcunun katılacağı bildirildi.



BELPA Buz Pisti'ndeki yarışmalar 23 Aralık Cumartesi günü saat 09.00'da Basic Novice kategorisi sporcularının serbest program performanslarıyla başlayacak.



Organizasyon, Advanced Novice, gençler, büyükler ve buz dansı kategorisi sporcularının kısa program performanslarıyla devam edecek.