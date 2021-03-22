Buz patenciler olimpiyat kotası için ilk mücadeleyi İsveç'te verecek
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Buz patenciler olimpiyat kotası için ilk mücadeleyi İsveç'te verecek

22.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:07
Buz patenciler olimpiyat kotası için ilk mücadeleyi İsveç'te verecek

Artistik Buz Pateni Milli Takımı sporcusu Başar Oktar ile Berk Akalın ve Yuliia Zhata'dan oluşan buz dansı çifti, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılım yolunda ilk kota yarışması olan Dünya Şampiyonası'nda yarışacak.

Artistik Buz Pateni Milli Takımı sporcusu Başar Oktar ile Berk Akalın ve Yuliia Zhata'dan oluşan buz dansı çifti, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılım yolunda ilk kota yarışması olan Dünya Şampiyonası'nda yarışacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Paten Birliği tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası, 25-28 Mart tarihlerinde İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilecek.

Şampiyonada, Şubat ayında Hollanda'da organize edilen Challenge Cup yarışmasında 217,05 puan elde ederek Türkiye'de branşında en yüksek puanına ulaşan Başar Oktar ile Ukrayna'daki Lumi Dance Trophy Yarışması'nda 2021 Dünya Şampiyonası'na katılım vizesi için yarışarak hem yeterli teknik puana ulaşan hem de 3. sırayı alan Berk Akalın-Yuliia Zhata çifti olimpiyat kotası mücadelesi verecek.

Alper Uçar ve Manuela Silvia Cristudor'un antrenörlüğündeki kafileye, federasyonun yönetim kurulu üyesi Ümit Uçar başkanlık edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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