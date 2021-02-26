Buz kütlesinin profesörün üzerine düşme anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Buz kütlesinin profesörün üzerine düşme anı kamerada

26.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:14
Buz kütlesinin profesörün üzerine düşme anı kamerada

Buz kütlesinin profesörün üzerine düşme anı kamerada?ERZİNCAN Binali yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, Erzincan'da 13 metrelik piramidal enstalasyonunu buz tutturarak performans denemesi yaparken, buz kütlesinin üzerine düşmesi sonucu ölümden döndü.

Buz kütlesinin profesörün üzerine düşme anı kamerada

?ERZİNCAN Binali yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, Erzincan'da 13 metrelik piramidal enstalasyonunu buz tutturarak performans denemesi yaparken, buz kütlesinin üzerine düşmesi sonucu ölümden döndü. Buz kütlesinin profesörün üzerine düşme anı kameralar tarafınan saniye saniye görüntülendi.

    Kadına yönelik şiddeti konu alan çalışma yapan Kavukcu, ilk yüzeye "anne", ikinci yüzeye "şiddet", üçüncü yüzeye "aile" kavramlarını yazdı. Yerdeki buzlara ise, "kadına şiddet" yazıları yazarak performansına devam ediyordu. Bu sırada 14 metrelik kulenin en üst noktasından gelen çatırdayan buz sesleri ile irkilen sanatçı, kendini koruma amaçlı ileriye doğru dönerek hamle yaptığı anda, büyük ve küçük parçalardan oluşan onlarca buz parçasına maruz kaldı. Kavukcu, buzun çarpması sonucu 4-5 metre ileriye atıldı ve adeta sürüklendi. Saniyeler ile kurtulan Prof. Dr. Kavukcu, buz parçalarının üzerine düşmesi hafif şekilde yaralandı.

    Mengucek Gazı Eğitim ve Arastırma Hastanesı kaldırılan Kavukçu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Buz kütlesinin profesörün üzerine düşme anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 16:38:40. #1.15#
title