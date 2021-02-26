Buz kütlesinin profesörün üzerine düşme anı kamerada

Buz kütlesinin profesörün üzerine düşme anı kamerada

?ERZİNCAN Binali yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, Erzincan'da 13 metrelik piramidal enstalasyonunu buz tutturarak performans denemesi yaparken, buz kütlesinin üzerine düşmesi sonucu ölümden döndü. Buz kütlesinin profesörün üzerine düşme anı kameralar tarafınan saniye saniye görüntülendi.

Kadına yönelik şiddeti konu alan çalışma yapan Kavukcu, ilk yüzeye "anne", ikinci yüzeye "şiddet", üçüncü yüzeye "aile" kavramlarını yazdı. Yerdeki buzlara ise, "kadına şiddet" yazıları yazarak performansına devam ediyordu. Bu sırada 14 metrelik kulenin en üst noktasından gelen çatırdayan buz sesleri ile irkilen sanatçı, kendini koruma amaçlı ileriye doğru dönerek hamle yaptığı anda, büyük ve küçük parçalardan oluşan onlarca buz parçasına maruz kaldı. Kavukcu, buzun çarpması sonucu 4-5 metre ileriye atıldı ve adeta sürüklendi. Saniyeler ile kurtulan Prof. Dr. Kavukcu, buz parçalarının üzerine düşmesi hafif şekilde yaralandı.

Mengucek Gazı Eğitim ve Arastırma Hastanesı kaldırılan Kavukçu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı