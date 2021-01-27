Buz kırma timi, günde yüzlerce ton buz imha ediyor 2

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ÇATILARDAN SARKAN BUZLAR KORKUTUYOR

Erzurum'da kış aylarında çatılardan sarkan buzlar vatandaşları korkutuyor. Bina saçaklarından uzakta yürümeye çalıştığını belirten Işıl Subaşı, buz sarkıtlarından korktuğunu söyledi. Subaşı bu dönemde sarkıtların fazla olduğunu belirtti. Çatılarda oluşan sarkıtların korkutucu olduğunu ifade eden Sıddık Polat, çalıştığı taksi durağında bir aracın çatıdan düşen buz sebebiyle pert olduğunu ifade etti. Polat, "Kış aylarında ellerimiz cepte yürümüyoruz. Ayrıca çatılara bakarak yürüyoruz. Caddeler sağlı sollu araç parkı halinde kaldırımlar işgal edilmiş, nerede yürüyeceğimizi şaşırıyoruz" dedi.

Belediyenin buz sarkıtlarına çözüm bulmasını isteyen Kenan Şener ise kendilerinin tedbir olarak çatı saçaklarının altından yürümediklerini, bir binaya koşarak girip, çıktıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı