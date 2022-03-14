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Buz kırılınca gölete düşen köpek, donmak üzereyken kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Buz kırılınca gölete düşen köpek, donmak üzereyken kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, buzun kırılmasıyla sulama göletine düşen köpek, halatla suya giren itfaiye ekiplerince donmak üzereyken kurtarıldı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, buzun kırılmasıyla sulama göletine düşen köpek, halatla suya giren itfaiye ekiplerince donmak üzereyken kurtarıldı.

Kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde sokak köpeği, buz tutan sulama göletinin üzerinde gezmeye başladı. Buzun kırılmasıyla göletteki suyun içine düşen köpeği görenler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede gelen ekipler, derinliği 10 metreye ulaşan sulama göletine halatla indi. Ekipler, donmak üzere olan köpeği kurtardı. Köpek, ısıtılıp, bakımı yapıldıktan sonra bırakıldı.


Buz kırılınca gölete düşen köpek, donmak üzereyken kurtarıldı

Buz kırılınca gölete düşen köpek, donmak üzereyken kurtarıldı

Buz kırılınca gölete düşen köpek, donmak üzereyken kurtarıldı

Buz kırılınca gölete düşen köpek, donmak üzereyken kurtarıldı

Buz kırılınca gölete düşen köpek, donmak üzereyken kurtarıldı

Buz kırılınca gölete düşen köpek, donmak üzereyken kurtarıldı

Buz kırılınca gölete düşen köpek, donmak üzereyken kurtarıldı

Buz kırılınca gölete düşen köpek, donmak üzereyken kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İtfaiye, İnegöl, Köpek, Güncel, Haberler

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