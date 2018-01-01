Buz Kalıpları İçerisinde Bulunan Bebek Defnedildi

Gaziantep'te annesinin sevgilisi tarafından işkence edilerek öldürülen 6 aylık bebeğin cesedi 15 günlük yasal sürecin ardından savcılık talimatıyla defnedildi.



Gaziantep'te vücudunun bazı bölgelerinde kesik ve morluklar bulunan ve buz kalıbı ile birlikte 100. Yıl Parkı içerisinde bulunan bebeğin vahşice dövüldüğü güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Polis ekiplerinin araştırması sonucu minik bebeği öldüren kişinin öz annesinin sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı.



Olay sonrası Suriyeli anne İhlas El Baho ve sevgilisi Ziyad El Abdullah tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 aylık kız bebeğin cesedi ise Yeşilkent mezarlığı morguna konulmuştu. 15 günlük yasal sürecin dolmasının ardından minik bebek savcılık talimatıyla belediye ekiplerince kimsesizler mezarlığına defnedildi. - GAZİANTEP