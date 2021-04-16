Buz hokeyinde İstanbul'da 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Turnuvası yapılacak
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Buz hokeyinde İstanbul'da 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Turnuvası yapılacak

Buz hokeyinde İstanbul'da 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Turnuvası yapılacak
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, İstanbul'da 18 Yaş Altı Balkan Turnuvası'nın düzenleneceğini duyurdu.

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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, İstanbul'da 18 Yaş Altı Balkan Turnuvası'nın düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan ve Bosna Hersek 18 yaş altı milli takımlarının katılacağı turnuva, 7-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyon öncesi milli takım, 1-6 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da kamp yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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