Buz hokeyinde İstanbul'da 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Turnuvası yapılacak

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, İstanbul'da 18 Yaş Altı Balkan Turnuvası'nın düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, İstanbul'da 18 Yaş Altı Balkan Turnuvası'nın düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan ve Bosna Hersek 18 yaş altı milli takımlarının katılacağı turnuva, 7-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyon öncesi milli takım, 1-6 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da kamp yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er