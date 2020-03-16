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Beykoz, Spor

Buz Hokeyi Süper Lig'inde şampiyon Buz Beykoz

Intercity Buz Hokeyi Erkekler 2019-2020 Süper Ligi, Buz Beykoz'un şampiyonluğu ile tamamlandı.

16.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:24
Buz Hokeyi Süper Lig'inde şampiyon Buz Beykoz

Intercity Buz Hokeyi Erkekler 2019-2020 Süper Ligi, Buz Beykoz'un şampiyonluğu ile tamamlandı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan (TBHF) yapılan açıklamaya göre, final serisinde 5 sezon şampiyonluğu bulunan Zeytinburnu BSK ile karşılaşan Beykoz ekibi, 4-2 galip gelerek şampiyonluğu elde etti.

Lig oyuncularının ödüllendirildiği törende, ligin en değerli kalecisi Zeytinburnu BSK'den Tolga Bozacı, en değerli defansı olarak yine aynı takımdan Yusuf Kars ve en değerli forvet olarak da Buz Beykoz'dan Serkan Gümüş seçildi.

Açıklamada TBHF Başkanı Halit Albayrak'ın,"Nefes kesen bir final serisine şahitlik ettik. Son saniyeye kadar kazananın kim olduğunu kestiremeyeceğimiz bir lig oldu. Öncelikle ligimizin bu denli heyecanlı geçmesini sağlayan, bu uğurda ciddi yatırımlar yapan kulüplerimize teşekkür etmek istiyorum. Beykoz ekibine şampiyonluk hayırlı olsun, tüm sporcu kardeşlerimi ve teknik ekibi kutluyorum ve Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'nda başarılar diliyorum." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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