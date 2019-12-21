Buz hokeyi maçında antrenör çocukları dövdü
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Buz hokeyi maçında antrenör çocukları dövdü

Ukrayna'da minikler kategorisindeki iki buz hokeyi takımının maçı sırasında çocuklar arasında kavga çıktı.

21.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:28
Buz hokeyi maçında antrenör çocukları dövdü

'da minikler kategorisindeki iki buz hokeyi takımının maçı sırasında çocuklar arasında çıktı. Takımlardan birinin antrenörü oyuncuları sakinleştirmek yerine kavgaya dahil olunca çocuklardan bazıları hastanelik oldu. 

Ukrayna'nın Odesa kentinde 'Morskiye Volki' ve 'Krivbass' kulüplerinin 11 yaş grubundaki buz hokeyi takımları arasındaki maç sırasında oyuncular birbirine girdi.Çocukların yumruklaştıkları sırada, 'Krivbass' takımının antrenörünün hızla piste girerek kavgaya dahil olduğu ve karşı takımın oyuncularını ittiği görüldü. Olayda darbe alan ve yere düşen çocuklardan bazılarının yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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