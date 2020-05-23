Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak'tan bayram tebriği
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı.
23.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:09
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı.
Albayrak, mesajında Ramazan Bayramı'nı kutlayarak şunları kaydetti:
"Ramazan Bayramı'nı alışılagelmiş şekilde karşılıyoruz. Bayramın tüm ülkemize öncelikle sağlık getirmesini diliyorum, hep beraber bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu vesileyle başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA