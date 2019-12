Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Albayrak: İstiklal Marşımızı hiçbir engele bakmadan...

18.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:13

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA, - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Biz üzerimize düşeni yaptık maçımızı kazandık ve maçımızı kazandıktan sonra İstiklal Marşımızı hiçbir şekilde hiçbir gücün engellemesine bakmadan bağıra bağıra söyledik" dedi. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Albayrak, Hırvatistan'ın Sisak şehrinde yapılan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme grubu müsabakalarında yaşanan İstiklal Marşı kriziyle ilgili olarak daha önce de yurtdışındaki oynanan maçlarda İstiklal Marşı okunurken böyle olayların yaşandığını belirterek, "Sırbistan'da U18 milli takımımızda başımıza gelmişti bu. Sonra Bulgaristan'da Zeytinburnu kulübümüzün başına gelmişti. İsrail takımı ile maç oynamıştı ve Zeytinburnu'nun galibiyetiyle sonuçlanan maçta aynı şekilde istiklal Marşımız seremoniden sonra çalınmamıştı. Yine bizim çocuklar omuz omuza verip istiklal marşını bağıra bağıra söylemişlerdi. Hırvatistan'da da aynısı oldu" diye konuştu. "1 SENE BUNUN İÇİN ÇALIŞIYORSUNUZ, MARŞINIZ YARIDA KESİLİYOR" Yaşanan olayın üzücü olduğunu vurgulayan Albayrak, "Sporcularımız o maç için o an için bir yıl boyunca çalışıyorlar. Ailelerinden uzak, işlerinden uzak büyük özveriyle milli takım için çalışıyorlar. ve o gün geliyor maç oynuyorsunuz ama oyunun sonunda galip olanın İstiklal Marşını söylemesi, ulusal marşını söylemesi, bayrağını göndere çekmesi farklı bir duygu. Sporcular o motivasyonla aslında sahaya çıkıyorlar. Maalesef İstiklal marşımızı okurken müzik bir anda kesildi ve farklı bir müzik girdi. Çocuklar hemen kenetlenip 2-3 saniye beklemeden bağıra bağıra istiklal marşına kaldığı yerden devam etti" ifadelerini kullandı."GEREKLİ MAKAMLARA ŞİKAYET YAZISI YAZDIK" Olaya çok duygulandıklarını ifade eden Halit Albayrak, " Bu olay bizim tüylerimizi diken diken etti. Çok duygulandık sporcularımız da çok duygulandı. O heyecanla sosyal medyada telefonumu elime alıp duygularımı paylaştım. Sonra gördüm ki benim duygulandığım bu şeye canlandığımız gibi tüm Türkiye'de aynı hisleri duyguları paylaşmış. Hayliyle bu bizi, sporcularımızı mutlu etti. Bir taraftan da böyle bir muamele bizi üzdü, kızdırdı. Açıkçası bu anlamda en sert mesajları verdik Uluslararası federasyona, ev sahibi ülkeye. Hırvatistan konsolosluğumuzda nota verdi gerekli makamlara. Biz de uluslararası federasyona şikayet yazılarımızı yazdık" şeklinde konuştu. "BAKAN KASAPOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ" İstiklal Marşını söyletmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Albayrak, "Bakanlığımıza bildirdik. Bakanımız da olayın ardından çok kısa süre sonra sosyal medya üzerinden tepkisini gösterdi. Biz üzerimize düşeni yaptık, maçımızı kazandık daha sonra İstiklal Marşımızı hiçbir şekilde hiçbir gücün engellemesine bakmadan bağıra bağra söyledik. Sporcularımızla yaptığımız toplantıda şunu söyledim, biz istiklal Marşımızı söylemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. "BİR KOMPLO VAR BİZ DE KURBAN GİDİYORUZ" Halit Albayrak, Avrupa'da 'Türkiye'de buz hokeyi mi var?' soruları ile karşılaştıklarını belirterek, "Bir komplo var ve biz de bunun kurbanı oluyoruz demek istemiyorum. Ama baktığınız zaman gerçekten oklar bunu gösteriyor. Bizim içinden geçtiğimiz ateş çemberi gibi bir durumumuz var. Askerimiz savaşıyor. İnsanımız askerimizin ve durumuna destek veriyor. Sporcu galibiyet sonrası verdiği asker selamı ile destek veriyor. Onlarla ilintileyebiliriz. Baktığın zaman buz hokeyi Türkiye'de çok yaygın olmayan hatta Avrupa'daki seyahatlerimizde Türkiye'de buz hokeyi mi var dedirten bir branş. O yüzden böyle bir komploya kesinlikle kurban gidiyoruz" diye konuştu. "HER ZAMAN HER YERDE İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUYACAĞIZ"

Organizasyon yapan ülkelerin daha dikkatli olması gerektiğini belirten Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz çok çok farklı yerlerde dünya şampiyonalarında turnuvalarına katılıyoruz ama bu tarz şeylerle karşılaştığımız ülkeler biri Sırbistan biri Hırvatistan biri de Bulgaristan. Bulgaristan'da İsrail temsilcisi ile oynadığımız maç sonrası sıkıntıya maruz kalmıştık. Ama bizim için bir problem yok biz her zaman her yerde istiklal marşımızı bağıra bağıra hiçbir engel tanımadan okuyarak bu işi yapabileceğimizi gösterdik. Bundan sonra daha dikkatli olacağız organizasyonu yapan ülkelerin de daha dikkatli olmasını bekleyeceğiz, isteyeceğiz."

