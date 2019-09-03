Buz, Gümüşhanespor maçını değerlendirdi

03.09.2019 15:28

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör İrfan Buz, Gümüşhanespor deplasmanında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

Buz, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Gümüşhanespor karşısında 3 puanı aldıklarından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, tüm futbolcuları tebrik etti.

Samsunspor olarak fiziksel ve zihinsel anlamda yeni sezona hazır olduklarını Gümüşhane deplasmanında gösterdiklerine işaret eden Buz, "Rakibimiz sahasında oynamasına ve iki kişi eksilen takıma karşı yaptığımız mücadele ile 3 puanı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Son pozisyonda rakibi zorlayarak ikinci golü bulmamız çok önemliydi. Farklı bir senaryo bekliyorduk fakat sarı ve kırmızı kartlardan sonra oyun stratejimizi değiştirmek zorunda kaldık. Futbolcularımız görevlerini eksiksiz yerine getirdiği için galibiyet ile şehrimize döndük." dedi.

Galibiyet sevincini dün itibarıyla bir kenara bırakarak Pendikspor maçına odaklandıklarını vurgulayan Buz, bu maçta Samsunspor taraftarına çok iş düşeceğini, taraftarın stadı doldurmasını beklediğini dile getirdi.

Buz, şunları kaydetti:

"Futbol, özellikle bu ligde değişkenlik gösterebiliyor ve farklı senaryolarla karşılaşabiliyoruz. Pendikspor müsabakasına çok iyi hazırlanıp çıkacak farklı senaryolara karşı tüm tedbirlerimizi alacağız. Bütün mücadelemizi 3 puan için vereceğiz. Taraftarlar ve Samsunspor ekibi olarak bu mücadeleyi hep beraber göğüsleyeceğiz."

Kaynak: AA