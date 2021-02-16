Buz gibi suda yüzdüler
16.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:33
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde yaşayan iki arkadaş, kar yağışı altında buz gibi suda yüzdü.
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde yaşayan iki arkadaş, kar yağışı altında buz gibi suda yüzdü.
Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde yaşayan Çetin Pekbal ve İsmail Can, Uludere Barajı'nda buz gibi suda yüzdü. Dondurucu soğuğa ve kar yağışına aldırış etmeyen iki arkadaş, önce şınav çekerek ısındı sonra da buz gibi suya girerek yüzdü. İki arkadaş daha sonra barajın kenarında çiftetelli oynadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER