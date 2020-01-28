Buz gibi suda mahsur kalan geyiğin imdadına polis koştu
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Buz gibi suda mahsur kalan geyiğin imdadına polis koştu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde polis, bir geyiği neredeyse donmak üzere olan yüzme havuzundan kurtardı. Polisler hayvanın durumunun iyi olduğunu belirtti.

28.01.2020 19:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:16
Buz gibi suda mahsur kalan geyiğin imdadına polis koştu

'nin (ABD) eyaletinde , bir geyiği neredeyse donmak üzere olan yüzme havuzundan kurtardı.


Pazartesi günü kırsal Fayette semtindeki bir yüzme havuzunda hareketsiz halde bulunan geyik, polis memurlarının müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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