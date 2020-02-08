Buz gibi havada yarı çıplak bisiklet sürdü
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Buz gibi havada yarı çıplak bisiklet sürdü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Mahmut Ekrem Çamaş isimli bisikletçi kar yağışına ve soğuk havaya aldırış etmeden yarı çıplak şekilde bisiklet sürdü.

08.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:59
Buz gibi havada yarı çıplak bisiklet sürdü

'nun ilçesinde Mahmut Ekrem isimli bisikletçi kar yağışına ve soğuk havaya aldırış etmeden yarı çıplak şekilde bisiklet sürdü.


Sokakta bisiklet süren Mahmut Çamaş'ı görenler hayrete düşerken kendisinin sadece karlı havalarda değil çok soğuk havada bile denize girdiğini söyledi.


Herkesin montuyla dışarı çıktığı karlı havada, soğuğa aldırış etmeyen Çamaş, bisikleti kar, yağmur çamur demeden her şartlarda süreceğini söyledi.


Bisiklet sporunu devamlı yaptığını bu yüzden soğuğun fazla kendisini etkilemediğini söyleyen Çamaş, "Ben alışık olduğum için soğuk beni çok etkilemiyor. Bünyemde sağlıklı beslendiğim için kuvvetli. Normalde çok anormal bir durum olmadığında kış ayı tişört ve üzerine ince bir mont giyiyorum. Bisiklet sporunu herkese tavsiye ediyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA
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