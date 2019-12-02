Buz gibi havada maymunların sıcak kaplıca keyfi
Japonya'nın en kuzey ucu Hokkaido şehrinde yer alan Tropikal Botanik Bahçe'de yaşayan maymunlar soğuk havada sıcak suyun keyfini çıkardı. Hayvanlara aralık ve mayıs aylarında kaplıcadan sıcak su getiriliyor. Yetkililer bunun maymunları rahatlattığını belirtiyor
02.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:40
Japonya'nın en kuzey ucu Hokkaido şehrinde yer alan Tropikal Botanik Bahçe'de yaşayan maymunlar soğuk havada sıcak suyun keyfini çıkardı.
Bölgeye yakın bir kaplıcadan pompalanan suyla doldurulan havuzlara giren ve oldukça eğlendikleri gözlenen maymunlara ziyaretçilerin ilgisi büyük oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com