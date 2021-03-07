Buz Dansı Hakem Kursu çevrim içi gerçekleştirildi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Buz Dansı Hakem Kursu'nu çevrim içi düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kurs eğitimleri, Uluslararası Buz Pateni Federasyonu (ISU) Teknik Kurul Başkanı Halina Poltorak, teknik kurul üyesi Alper Uçar, hakemler Tanay Özkan Sılaoğlu ve Ece Esen tarafından verildi.

Kursun sınavı 20 Mart Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er