Buz Dansı Hakem Kursu çevrim içi gerçekleştirildi
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Buz Dansı Hakem Kursu çevrim içi gerçekleştirildi

07.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:32
Buz Dansı Hakem Kursu çevrim içi gerçekleştirildi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Buz Dansı Hakem Kursu'nu çevrim içi düzenledi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Buz Dansı Hakem Kursu'nu çevrim içi düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kurs eğitimleri, Uluslararası Buz Pateni Federasyonu (ISU) Teknik Kurul Başkanı Halina Poltorak, teknik kurul üyesi Alper Uçar, hakemler Tanay Özkan Sılaoğlu ve Ece Esen tarafından verildi.

Kursun sınavı 20 Mart Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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