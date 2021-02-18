Buz Dansı Hakem Kursu çevrim içi düzenlenecek
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Buz Dansı Hakem Kursu çevrim içi düzenlenecek

18.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:52
Buz Dansı Hakem Kursu çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Buz Dansı Hakem Kursu'nu 27-28 Şubat tarihlerinde çevrim içi düzenleyecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Buz Dansı Hakem Kursu'nu 27-28 Şubat tarihlerinde çevrim içi düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kurs eğitimleri, Uluslararası Buz Pateni Federasyonu (ISU) Teknik Kurul Başkanı Halina Poltorak, teknik kurul üyesi Alper Uçar, hakemler Tanay Özkan Sılaoğlu ve Ece Esen tarafından verilecek.

Kursa başvurular, 23 Şubat Salı gününe kadar federasyonun sitesinde yer alan form üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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