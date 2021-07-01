Buz Beykoz'un IIHF Kıtalararası Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
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Buz Beykoz'un IIHF Kıtalararası Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Buz Beykoz'un IIHF Kıtalararası Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Buz hokeyinde ülke şampiyonlarının mücadele ettiği Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Kıtalararası Kupası'nda gruplar belli oldu.

Buz hokeyinde ülke şampiyonlarının mücadele ettiği Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Kıtalararası Kupası'nda gruplar belli oldu.

Türkiye Intercity Buz Hokeyi Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkı kazanan Buz Beykoz, A Grubu'nda yer aldı.

İstanbul temsilcisi, organizasyonda A Grubu'nda İspanya'nın Barcelona, Romanya'nın Corona Brasov ve Hırvatistan'ın Mladost takımlarıyla karşılaşacak.

Grup maçları 24-26 Eylül'de Romanya'nın Brasov kentinde oynanacak. Grubu ilk sırada bitirecek takım, ikinci tura yükselecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Kıtalararası Kupası'nın kulüp düzeyinde önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "IIHF Kıtalararası Kupası'nda ülkemizi Türkiye Intercity Buz Hokeyi Süper Ligi'nin şampiyonu Buz Beykoz temsil edecek. Kulüpler düzeyinde çok önemli bir turnuva. Böyle bir turnuvada sadece kendi takımları adına değil ülkemiz adına da mücadele edecekler. Bayrağımız, Avrupa'nın bu önemli organizasyonunda dalgalanacak. Bundan dolayı mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

Türkiye'de buz hokeyinin tanınması ve sevilmesi için çabaladıklarını aktaran Albayrak, "Düzenlediğimiz 8 farklı ligde tüm amacımız hokeyin ülkemizin her yerinde bilinmesi ve sevilmesi. Bunun için koşturuyoruz. Buz Beykoz'un Kıtalararası Kupası'na katılması birçok gencimize ilham kaynağı olacak. Bu yüzden de heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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