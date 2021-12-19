Buz Adam 7 derecede denize girdi

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta "Buz Adam" lakaplı Atanur Öner, 7 derece sıcaklıkta denize girerek buz gibi havaya meydan okudu.

Zonguldak'ta "Buz Adam" lakaplı 52 yaşındaki Atanur Öner, kar yağışına aldırmayarak bugün öğlen saatlerinde^ Kozlu sahilinde denize açıldı. Dakikalarca denizde kulaç atan Öner, görenleri şaşkına çevirdi. Öner, "Bu sabah deniz keyfi yaptık geldik. Sırada ev temizliği ve tabii ki ütü var" dedi. Atanur Öner, bir süre sonra denizden çıkarak evinin yolunu tuttu.

(Emre Can Bayram/İHA)

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