"Büyüyünce Değil Şimdi Anlatın" okuyuculardan tam not aldı!
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"Büyüyünce Değil Şimdi Anlatın" okuyuculardan tam not aldı!

'Büyüyünce Değil Şimdi Anlatın' okuyuculardan tam not aldı!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Gülyan Kabaş'ın kişisel gelişim türündeki eseri "Büyüyünce Değil Şimdi Anlatın" Olimpos Yayınları'ndan çıktı. Okuyucuların merakla beklediği kitap, raflardaki yerini alırken kitabın konusu ilgi odağı oldu. İşte, "Büyüyünce Değil Şimdi Anlatın kitabının detayları…

2021'in en beğenilen kitaplarından olmaya aday "Büyüyünce Değil Şimdi Anlatın" okuyucuların büyük beğenisini topladı. Gülyan Kabaş imzasını taşıyan eser, kitapseverlerin başucu kitaplarından biri olacak!

"BÜYÜYÜNCE DEĞİL ŞİMDİ ANLATIN" KONUSU NEDİR?

"Ben nasıl doğdum?"

"Telefonunla biraz daha oynayabilir miyim?"

"Onun vücudu benimkinden neden daha farklı?"

"Bana böyle dokunması doğru mu?"

Bunlar, çocukların büyürken karşılaştıkları sorunlardan ve ebeveynlere yönettikleri sorulardan

yalnızca birkaçı. Çocuk gelişiminde oldukça önemli ve yanıtlaması zor olan bu sorulara elinizdeki

çalışmayla daha kolay ve doğru cevaplar verebilirsiniz.

Ebeveynler için bir başvuru kitabı olma niteliğindeki bu çalışmada önceki kuşaklardan çok farklı

bir dünyada yetişen çocukların sorularına nasıl yanıtlar verilebileceğine dair öneriler bulacaksınız.

Çocukların meraklarını ve ihtiyaçlarını geçiştirmeden, ertelemeden ve tabulaştırmadan

giderebilirsiniz.

Zor olan sorular değil cevaplarıdır. Sorular, çocukların o konudaki meraklarının ve ihtiyaçlarının

göstergesidir. Soruların cevaplarını, çocuklara büyüyünce değil, şimdi anlatın. Çocukların farklı

yaş dönemlerinde soracağı sorular için bu kitabı rehber olarak kullanabilirsiniz. Zor soruların,

hassas konuların çocukların zihninde ve kalbinde gergin anlar yerine değerli birer anıya

dönüşmesi sizin elinizde.

Dilediğiniz sorudan başlayabilirsiniz...

"BÜYÜYÜNCE DEĞİL ŞİMDİ ANLATIN" KİMİN ESERİ?

"Büyüyünce Değil Şimdi Anlatın, Gülyan Kabaş imzasını taşıyor.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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