Büyüyen ve Gelişen Bir Kütahya'yı Hesap Ederek Hareket Ediyoruz"

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, sanayi esnaflarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Sohbet ortamında gerçekleşen programda Sanayi esnafları ile kahvaltı sofrasında bir araya gelen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Halka hizmet hakka hizmettir, düsturu ile göreve geldiğimiz günden itibaren Kütahya'mıza her alanda hizmet için, var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda şehrimizde faaliyet gösteren siz değerli esnafımız ile her fırsatta bir araya gelerek, sizlerin taleplerinizi dinlemek ve bunlara çözüm üretmek Belediyecilik anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Siz esnaflarımız ile buluştuğumuz kahvaltı programlarımızda sizlerden gelen talepleri birinci ağızdan öğrenmek bizler için son derece önemli" dedi.

Esnaflar tarafından yöneltilen soruları da yanıtlayan Başkan Saraçoğlu, yapılan tüm plan ve projelerde giderek büyüyen ve gelişen bir Kütahya'yı hesap ederek hareket ettiklerini belirtti.

Programın sona ermesinin ardından Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Kuşan'ı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinleyip karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Sanayi Camii bahçesindeki programa Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli ve Ali İhsan Ertaş da katıldı. (EFE) - KÜTAHYA