Büyüyen alevleri kimi oturarak, kimi ayakta izledi
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Büyüyen alevleri kimi oturarak, kimi ayakta izledi

ANTALYA'da çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyüyen alevleri kimi oturarak, kimi ayakta izledi
29.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 01:26

ANTALYA'da çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevredekiler alevleri ve gökyüzünü kaplayan dumanı izlerken, bir sokak köpeği ise alevlerin önünde yattı.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde meydana geldi. Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü deposunun yanında bulunan kuru dal ve çöpler bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler bir anda büyüyerek çöplerin toplandığı alana yayıldı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Büyüyen yangın nedeniyle oluşan duman gökyüzünü kaplarken birçok noktadan da görüldü. Yangının çıktığı yere yakın yaşayan kişiler ise alana gelerek yangını izledi. Kayanın üzerine oturan yaşlı bir kadın uzun süre alevleri izlerken, bazı kişiler ise alevlerin yakınında sohbet etti. Civarda yaşayan bir sokak köpeği ise alevlerin yakınında yattı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, başka bir noktaya sıçrama ihtimali olmayan yangını kontrol altında tutarak sönmesini bekledi. Yangının nasıl çıktığını belirlemek için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: DHA

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