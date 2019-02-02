Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, sağlık sektöründe ulusal ve uluslararası yatırımlarla büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Demiray, hastanede düzenlenen toplantıda, 2018 yılını değerlendirdi, 2019 yılında açılacak yeni birimler hakkında bilgiler verdi.

Sivas ve çevre illere modern ve kaliteli sağlık hizmet vermek amacıyla 2015'te hizmet vermeye başladıklarını belirten Demiray, "Medicana Sağlık Grubu olarak, sağlık sektöründe ulusal ve uluslararası yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz." dedi.

Medicana Sivas Hastanesinin sadece Sivas değil, Tokat, Amasya, Yozgat, Ordu, Erzincan ve Giresun'a da hizmet verdiğini aktaran Demiray, "Gelişmiş tıp teknolojilerine sahip çağdaş tanı ve tedavi üniteleri ile hizmet sunan hastanemiz gurbetçiler başta olmak üzere yabancı hastalara da hizmet veriyor." diye konuştu.

2018 yılında Medicana Sivas Hastanesi olarak 9 bin 161 ameliyat gerçekleştirdiklerini dile getiren Demiray, "2018 yılı boyunca toplamda 184 bin 456 ayaktan hastaya, 23 bin 676 yatan hastaya tedavi sunduk. Sağlıkta kaliteyi artırmak, Sivas ve bölgesi için daha kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak adına 2018 yılında 2 milyon 500 bin liralık yatırım gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"Tüp bebek merkezi ruhsatını aldık"

Bu yatırımların 2019 yılında da devam edeceğini vurgulayan Demiray, şunları kaydetti:

"Şehrin ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik olarak tüp bebek merkezi ruhsatını aldık. Bu yıl

içerisinde hizmete girecek. Organ nakli ünitesini açmak için ilk başvurumuzu da yaptık. Tıbbi onkolojiye ve kanser cerrahisine eşlik edecek radyasyon onkoloji ünitesi için yatırım planlamalarına başladık. Son dönemde ağrı polikliniği, obezite cerrahisi, medikal onkoloji branşlarını hizmete geçirdik. Hastane olarak dünya standartlarında çağdaş sağlık hizmetini sunabilmek adına 68 hekim, 486 sağlıkçı, yönetici ve yardımcı sağlık personeli ile toplamda 554 kişilik kadromuz ile halkımıza hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2015 yılından itibaren yapılan yatırımlarla şuan 32 branşta hizmet veriyoruz."

Demiray ayrıca, Medikal Onkoloji ve Kanser Cerrahisi Servisi'nin güçlü ve tecrübeli ekibiyle kanserle mücadele konusunda Sivas ve bölgesine hizmet vermeye başladığını da sözlerine ekledi.

Toplantıya, Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Gürelik, Genel Cerrah Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, Genel Cerrah Op. Dr. Mustafa Aatabey ve Tıbbı Onkoloji Uz. Dr. Nejla Demir de katıldı.

Kaynak: AA