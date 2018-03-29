Büyümenin Sürdürülebilir Olduğu Görülecek"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye ekonomisinin geçen yıl tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 7,4 büyüdüğünü belirterek, "Büyüme oranının 2018'de yüzde 5-6 düzeyinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Böylelikle büyümenin geçici bir iyileşme değil sürdürülebilir bir yapı olduğunu herkes görecek." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, geçen yılın büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin geçen yıl tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 7,4 büyüdüğüne dikkati çeken Palandöken, "Büyüme oranının 2018'de yüzde 5-6 düzeyinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Böylelikle büyümenin geçici bir iyileşme değil sürdürülebilir bir yapı olduğunu herkes görecek." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, geçen yılın büyüme oranının sürpriz olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yüksek büyüme oranı 2018'de de devam edececek. Afrin operasyonu başladığında başta turizm olmak üzere Türkiye ekonomisinin büyük bir kriz içine gireceğini tahmin eden kriz çığırtkanları bugün 2018 beklentilerini revize etmek zorunda kalacak. 2018 yazı için yurt dışı rezervasyonlarda çok büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Turizm gelirleri, 2018'de hem büyümeye destek olacak hem de cari açığın kapanmasına katkı sağlayacak."

Yabancılara yatırım çağrısı

Yabancılara Türkiye'de yatırım yapma çağrısında bulunan Palandöken, "2017 yılı büyüme oranı, başta Fitch ve Moody's olmak üzere kredi derecelendirme kuruluşlarının itibarını iyice kaybettirdi, Türkiye'nin itibarını ise daha da yükseltti. Türkiye'deki yatırımlarını yurt dışına taşıyan firmalarımıza ve diğer yabancı yatırımcılara çağrı yapıyorum. Kredi derecelendirme kuruluşlarının yanıltıcı raporlarına kanmayın ve gelin bu güzel ülkede gönül rahatlığıyla yatırımlarınızı yapın. Bugün yüksek olan döviz kurları yatırımcılar için büyük bir fırsattır. Bu avantajı değerlendirenler 'iyi ki Türkiye'ye yatırım yapmışız' diyeceklerdir." görüşüne yer verdi.