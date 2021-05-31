Büyümenin lokomotifi "Sanayi" oldu

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, TÜİK verilerine göre Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) 2021 yılı birinci çeyreğinde yüzde 7 arttığını, büyümenin lokomotifini ise sanayi sektörünün üstlendiğine dikkat çekti.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, TÜİK verilerine göre Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) 2021 yılı birinci çeyreğinde yüzde 7 arttığını, büyümenin lokomotifini ise sanayi sektörünün üstlendiğine dikkat çekti.

Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir performans sergilediğine vurgu yapan Kesikbaş, verilere göre ilk çeyrekte sanayinin yüzde 11,7; hizmetler sektörünün yüzde 5,9 büyüdüğünü vurgulayarak, "İmalat sanayi sektöründe ise büyüme yüzde 12,2 oldu. Büyümeye önemli katkı yapan yatırımlar kaleminin detaylarına bakıldığında makine teçhizat yatırımlarındaki artış ivmesinin devam ettiği görüldü. Buna göre yılın ilk çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 30,5 yükseldi. Gerçekleşen büyümenin önemli bir miktarının üretim ve yatırımlardan kaynaklanması istihdam, gelir dağılımı ve istikrar açısından ümit vadeden bir gelişmedir" dedi.

"Sanayi var gücüyle çalışıyor"

Pandemi döneminde sanayicilerin üretime ara vermeden var gücüyle çalıştığını ifade eden Kesikbaş, "Bir taraftan ülkemizin büyümesine katkı sağlarken, diğer taraftan yeni yatırımlarla istihdam yaratmaya devam etmiş ve ihracat rekorları kırmıştır. Öngörülerin üzerinde bir büyüme rakamı gerçekleştiren üretim sektörünün desteklenmesi, bu zor süreçten kayıp vermeden çıkılması adına hayati önem taşımaktadır. Tüm üreten sanayicilerimizi tebrik ediyoruz" yorumunda bulundu.

"Sanayi büyümesi yüzde 11.7"

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18,1 arttığının bilgisini veren ESO Başkanı Kesikbaş, şöyle devam etti:

"Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14,4, sanayi yüzde 11,7, tarım yüzde 7,5, hizmetler yüzde 5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,9, inşaat yüzde 2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 65 milyon oldu." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı