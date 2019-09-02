Büyüme rakamlarının yankıları

02.09.2019 16:18

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği ile ticari ilişkileri daha da artırmak ve oradan yatırım çekebilmek için yatırım ikliminin reformlarla iyileştirilmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, geçmiş yıllarda başarılan işleri benzer adımlar atarak tekrar yapabileceklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK tarafından açıklanan ve ikinci çeyrekte yüzde 1,5 daralan büyüme oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İkinci çeyrekte ekonomide yaşanan daralmanın beklentileri doğrultusunda olduğunu belirten Zeytinoğlu, "Bu gerileme beklentilerimiz doğrultusunda. Ekonomide üç çeyrek üst üste küçülme yaşadık. Büyümenin baz etkisiyle ancak dördüncü çeyrekte pozitife geçebileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mal ve hizmet ihracatının geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,1 arttığını, aynı dönem ithalatın ise büyümeye yüzde 16,9 negatif etkisi olduğunu aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Tarım hariç her sektörde gerileme olduğunu görüyoruz. Tarım sektörünün toplam katma değeri yüzde 3,4 artarken, sanayi sektörü yüzde 2,7, imalat sanayi yüzde 3,3, inşaat sektörü yüzde 12,7, hizmetler sektörü ise yüzde 0,3 azaldı. Bizi en çok endişelendiren ise son dört çeyrekte gayri sabit sermaye oluşumundaki daralma oldu. Bu daralmada makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 22,8'lik gerileme dikkati çekiyor."

"Pozitif büyüme yatırımların çekilmesiyle mümkün"

Ekonomik büyümenin tekrar pozitife dönerek ivme kazanmasının doğrudan yatırımların çekilmesi yoluyla mümkün olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, "Ülkemiz 2004-2005 yıllarında önemli ve kritik reformlar yaparak, yatırım olarak yabancı sermaye girişlerini 28 misli artırmıştı. En büyük partnerimiz olan Avrupa Birliği ile ticari ilişkilerimizi daha da artırmak ve oradan yatırım çekebilmemiz için yatırım iklimini reformlarla iyileştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Geçmiş yıllarda başarmış olduğumuz işleri, benzer adımlar atarak tekrar yapabileceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimlerinin yatırımlar için tek başına yeterli olmadığına işaret ederek, "Faiz indirimleri yerli yatırımcı için hakikaten çok önemli ve değerli. Ancak yatırımların çekilmesi için yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA