Büyüme Rakamlarının Yankıları

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 7,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğünü, bu seyrin gelecekte de devam edeceğinden şüphelerinin olmadığını belirtti.

Konukoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke ekonomisinin 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdüğünü, üçüncü çeyrek büyümesinin de yüzde 11,3 olarak revize edildiğini hatırlattı.

Ekonominin yılın tümünde yüzde 7,4 büyüdüğünü belirten Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin potansiyeli yüksek. Herkes işini daha iyi yaparak büyümeye katkı sağlayabilir. Gaziantepli sanayiciler olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Daha çok üreterek, daha çok ihracat yaparak üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Türkiye ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü. Büyümenin önümüzdeki dönemde de devam edeceğinden şüphemiz yok."