Büyüme Rakamlarının Yankıları

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin 2017 yılı büyüme rakamlarına ilişkin, "Özel sektörün ekonomiye ve istikrara güveninin önemli bir göstergesi olan bu büyüme performansı gelecek dönemde iş dünyamız için önemli bir motivasyon kaynağı olacak." dedi.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin tüm algı operasyonlarına rağmen güçlü duruşunu korumayı başardığını belirtti.

Hükümetin başarılı ekonomi politikaları ve iş dünyasının dinamizmi sayesinde Türkiye'nin yüzde 7,4'lük rekor büyüme performansına imza attığını vurgulayan Burkay, "Bu performansla dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G-20 ülkeleri arasında ilk sırada yer almayı başaran Türkiye, yatırımcısına güven vermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Güçlü büyüme performansıyla gelecek yıllarda da Türkiye'nin parmakla gösterilen ülkelerden biri olmaya devam edeceğini aktaran Burkay, şöyle devam etti:

"Ülkemiz 2002-2008 dönemine benzer şekilde bir büyüme yolculuğuna çıkmış durumda. Ekonomi tarihimizde 6 altın yıl olarak anılan bu süreçteki başarıların bir benzerini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önümüzdeki dönemde de yakalayacağımıza inanıyorum. Özel sektörün ekonomiye ve istikrara güveninin önemli bir göstergesi olan bu büyüme performansı, gelecek dönemde iş dünyamız için önemli bir motivasyon kaynağı olacak."

Türkiye ekonomisine yön veren en önemli aktörlerden biri olan Bursa'nın da her geçen yıl büyümeye katkısını artırdığına dikkati çeken Burkay, Bursa iş dünyası olarak güçlü ekonomiyle güçlenen Türkiye için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı da 2017 yılı için yüzde 7,4'lük büyümenin önemli bir başarı olduğuna işaret etti.

Matlı, 2017'deki büyüme rakamlarının, bir önceki yıl yüzde 3,2 düzeyinde gerçekleşen büyümenin iki katından daha fazla olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2017 yılı büyüme performansının iş dünyasındaki moral etkisi de yüksek olacaktır.

Ekonomide çarkların döndüğünü, ihracatın, istihdamın devam ettiğini zaten gözlemliyoruz.

Beklentilerin bir miktar üzerinde seyreden enflasyonla mücadelenin devamı ve bilhassa faiz oranlarının düşürülmesi ekonomideki hareketliliği daha da canlandıracak, yeni yatırımları hızlandıracaktır."

"2018 büyümesinin yüzde 4,5-5 bandına ineceğini söyleyebiliriz"

Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay ise 2017 büyüme performansına özellikle Kredi Garanti Fonu desteği, belirli sektörlere sağlanan vergi indirimleri ve reel sektöre yönelik finansman desteklerinin önemli oranda katkı yaptığına dikkati çekti.

Bu potansiyelin büyüme oranının üzerinde bir düzeyi temsil ettiğini vurgulayan Türkay, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte Türkiye ekonomisinin tipik bir özelliği olarak cari açığın yükselme eğilime girdiği ve enflasyonun da yüzde 10'un üzerinde bir patikaya yerleştiği izlenmektedir. Bu nedenle 2018 yılında daha dengeli bir büyüme performansının gerçekleşmesi olasıdır. Mevcut konjonktürde ve şu anki varsayımlar ışığında 2018 yıl sonu büyümesinin yüzde 4,5-5 bandına ineceğini söyleyebiliriz."