Büyüme Rakamlarının Yankıları

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) Başkanı Abdullah Bayrak, Türkiye ekonomisinin 2017 yılında hedeflerinin üzerinde büyüyeceğini tahmin ettiklerini bildirdi.



Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.



Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5'in ardından, ikinci çeyrekte de hız kaybı yaşamadan yüzde 5,1 büyümesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Bayrak, şunları kaydetti:



"Bu büyüme performansımız, geçen yıldan bu yana yaşanan birçok olumsuz gelişmeye rağmen ekonomimizin ve üretim çarklarımızın durmadığını gösteriyor. İç talebin canlı olması, vergi indirimleri ve kredi genişlemesi buna büyük katkı sağlamıştır. Yılın ikinci yarısında, toplam yatırımların yanı sıra iç ve dış talepteki artışın da süreceğini, böylece Türkiye ekonomisinin 2017 yılında hedeflerinin üzerinde büyüyeceğini tahmin ediyoruz. İstikrar oldukça her gün daha da büyüyen bir Türkiye olacaktır. İş dünyası olarak hedefimiz, bu büyümeyi daha çok üretim ve daha çok ihracatla yukarı taşımaktır."