Büyüme rakamları yarın açıklanacak
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Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 16 ekonomist, ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 21,8 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, yüzde 19 ile yüzde 24 aralığında yer alıyor.

Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 6,7 ile yüzde 9,5 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7 büyümüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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